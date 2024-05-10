Доскочим почти до 41 гривны за доллар? Как изменится курс в течение 2024 года

Прогноз эксперта неутешителен

В этом году в Украине будет происходить контролируемое обесценивание гривны, ведь ожидаемый курс доллара составляет 40,7.

Украинская экономика готова к тому, что гривна постепенно падает в цене. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

"У нас есть умеренные темпы девальвации гривны за первые 4 месяца на 5,8%. Это соответствует прогнозной динамике расчетного курса, заложенной в Бюджет-2024", — говорит Гетьманцев.

В течение 2024 года ориентировочно обесценивание средств в Бюджете ожидается в пределах 10%, так как курс доллара заложен на уровне 40,7 гривны.

Он акцентирует внимание на том, что Национальный банк Украины пока не дает прогнозов по курсу и не устанавливает его целевое назначение.

Поэтому, как резюмирует Гетьманцев, ситуация на рынке будет контролироваться, ведь будет поддерживаться посредством внешнего финансирования, накопления существенных международных резервов и последовательной политикой регулятора.

Курс доллара в Украине по состоянию на 10 мая

По данным портала "Минфин", в пятницу, 10 мая, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,40 грн (покупка) и 39,92 (продажа). Наличный курс — 39,85 (покупка) и 39,95 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 39,55 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об актуальном курсе доллара в Киевских банках и обменниках.