Попит перевищує пропозицію: в Україні продовжує дорожчати популярний овоч

Мінімальна вартість складає 9 гривень

Разом зі цибулею, в Україні продовжує дорожчати ще один овоч борщового набору — морква. Така тенденція тримається через зниження запасів продукту в українських господарствах та росту попиту на нього.

Фермери, які ще мають на складах певні запаси моркви, вирішили підвищити відпускні ціни. Згідно з даними аналітиків проєкту EastFruit, наразі її вартість коливається від 9 до 15 гривень за кіло, що в середньому на 26% дорожче, аніж наприкінці минулого тижня.

За словами гравців українського ринку, кількість покупців збільшилось через сезонне скорочення товару в місцевих господарствах. Як наслідок — дефіцит якісної моркви.

Варто додати, що торік відбулась аналогічна ситуація, однак вартість моркви була в середньому у 3,4 раза вища, ніж в цьому сезоні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що тепличні томати та огірки в Україні продовжують дешевшати. За один тиждень вартість помідорів впала на 30%, а огірків — на 20%. Така ситуація відбулась через надлишок цих продуктів на ринку та знижений попит.