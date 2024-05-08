В Україні подорожчав один із найпопулярніших продуктів: скільки він зараз коштує у супермаркетах

Вартість зросла на понад 10 гривень

У травні вже встигли подорожчати деякі продукти у великих українських супермаркетах, зокрема, злетіли ціни на свинину. Стало відомо, яка зараз ціна цього м’яса в магазинах.

За даними порталу Мінфін, за останні місяці ціни на свинину стрімко падали. Однак у травні ситуація змінилася.

Найбільше в період із квітня по травень подорожчав свинячий ошийок. Також помітно стала дорожчою свиняча грудинка.

Так, ошийок у квітні в українських супермаркетах продавали по 236,63 гривні за кілограм, а у травні — по 249,50. Таким чином, різниця у ціні склала 12,87.

Свиняча лопатка зараз коштує покупцям 165,40 грн, а місяцем раніше продукт можна було придбати по 161,75. Тобто з квітня по травень м’ясо стало дорожчим на 3,65.

Свиняча грудинка за місяць стала дорожчою практично на 10 гривень. Зараз товар обходиться покупцям у середньому 170,80.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в травні почав дорожчати один із популярних овочів, який купують багато хто. Усього за один тиждень цінник зріс на 39%. Це з скороченням пропозиції, і навіть зростанням попиту овоч.