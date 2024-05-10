Уже на прилавках, и точно подешевеет: сколько стоит популярная в Украине ягода

Местами ее минимальная стоимость составляет 35 гривен

На украинском рынке уже начала продаваться первая клубника этого сезона. Ее стоимость сейчас в три раза меньше, чем в аналогичный сезон прошлого года и удешевление будет длиться еще 2 недели.

Как сообщила Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" г.Львов для "Телеграфа", предложение ягоды выросло из-за благоприятных погодных условий в Закарпатье, где от нее "ломаются" прилавки. В настоящее время на местном рынке ее цена колеблется от 35 до 80 гривен.

Эксперт отмечает, что украинцам в этом регионе нужно будет заплатить за товар в три раза меньше, чем в прошлом. Кроме того, цена еще успеет потешить, ведь она будет падать 2 недели.

Попович резюмирует, что дефицита клубники нет, ведь погода способствует урожайности. К тому же, импорт этих ягод прекратился, местами свелся к минимуму, ведь есть продукция собственного выращивания.

В то же время, по данным корреспондента "Телеграфа", в Днепре на рынках и магазинах красивая и большая клубника стоит 160-200 гривен.

А вот в Херсоне на рынке клубнику можно приобрести по 70-90 гривен, хотя в местном "Сільпо" она стоит 140 гривен. Об этом сообщил Telegram-канал "Херсон Тут".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что один из популярных овощей в Украине продолжает дорожать.