Долар піде вниз? Прогноз щодо курсу в Україні найближчими днями

Поки можна видохнути

На валютному ринку зафіксувалась стабільність і є ймовірність, що гривня буде зміцнюватись. Це пов'язано з тим, що бізнес має сплатити квартальні податки.

Протягом 9-12 травня 2024 курс долара може опуститись до 39,00 гривень. Такий прогноз дали аналітики Sense Bank, передає Мінфін.

За їх словами, національна валюта в Україні буде зміцнюватись на тлі сплати квартальних податків з боку бізнесу до 20 травня. У поєднанні із сезонним спадом активності, це може стати поштовхом для подальшого зростання курсу.

Тому, наступного тижня курс американської валюти може знизитись до 39,00 гривень.

Однак варто наголосити, на готівковому ринку ситуація інша — долар продається на рівні 39,80-39,90 гривень. Повільне зниження є причиною стабільного попиту на валюту. Окрім того, українські банки також не знижують курс, тому чекати на здешевшання гривні в обмінниках не варто.

Вони також додають, що на долар тисне обсяг бюджетних коштів, які спрямовуються на підтримку банківської ліквідності (Ред. Ліквідність — можливість швидкого переводу активу в готівку без істотної втрати його вартості (з мінімальними витратами)).

Курс долара в Україні станом на 9 травня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 9 травня, середній курс долара в українських банках становить 39,25 грн (купівля) та 39,80 (продаж). Готівковий курс — 39,76 (купівля) та 39,85 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 39,38 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи є ймовірність курсу долара по 40 в Україні протягом цього тижня.