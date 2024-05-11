Что будет с курсом долара на следующей неделе и до конца года: прогнозы экспертов

В субботу, 11 мая, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,50 грн (покупка) и 39,98 (продажа)

По прогнозам экспертов, в ближайшее время ситуация с курсом доллара в Украине будет относительно стабильной. С 13 по 19 мая резких колебаний не ожидается, но до конца года доллар будет расти в цене.

Такой прогноз дал "Телеграфу" начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой. Он ожидает, что на наличном валютном рынке на следующей неделе доллар будет стоить от 39 до 41 гривны. Разница купли-продажи не превысит 50 копеек, в этом же коридоре будут происходить дневные колебания. По его мнению, в ближайшие 7 дней курс доллара вряд ли изменится больше чем на 60-80 копеек в одну сторону.

При этом, как ранее рассказал инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса в эфире телемарафона, во второй половине 2024 года курс американской валюты может колебаться в пределах 40-41 гривны. Маловероятно, что доллар в конце года будет опускаться до 39 гривен.

Курс доллара в Украине по состоянию на 11 мая

По данным портала "Минфин", в субботу, 11 мая, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,50 грн (покупка) и 39,98 (продажа). Наличный курс — 39,82 (покупка) и 39,93 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 39,55 грн.

Как рассказывал "Телеграф", глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев заявил, что украинская экономика готова к тому, что гривна постепенно падает в цене. В течение 2024 года ориентировочно обесценивание средств в бюджете ожидается в пределах 10%, так как курс доллара заложен на уровне 40,7 гривны.