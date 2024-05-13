Помощь на бизнес от 50 до 100 тыс грн уже осуществляется: в каком городе и при каких условиях

Из городского бюджета было выделено 5 миллионов гривен на начисление

Предприниматели, ведущие свой бизнес в Черкассах и пострадавшие от попадания вражеской ракеты в гостиницу "Центральная" 21 сентября 2023 года, начали получать денежные выплаты за утраченное или поврежденное имущество.

Как сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко, выплаты уже получили первые 41 предприниматель на общую сумму в полтора миллиона гривен. На такое начисление в городской бюджет было предусмотрено 5 миллионов гривен по инициативе городского головы.

Сумма помощи колеблется от 50 до 100 тысяч гривен.

"На сегодня еще несколько обращений находится на рассмотрении комиссии по обследованию", — говорит Бондаренко.

По его словам, прием заявлений от предпринимателей продолжается, их прорабатывает Департамент экономики и развития Черкасского городского совета. Горожанам можно звонить по номеру 36 01 88.

Стоит напомнить, что в Черкассах утром 21 сентября во время массированной ракетной атаки со стороны России обломки сбитой ракеты попали в здание в центральной части города. Один из них упал на гостиницу. На тот момент пострадали 7 человек и 10 человек были эвакуированы. Еще одного человека достали из-под завалов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каком регионе Украины будет осуществлена выплата гранта на бизнес в размере от 50 до 500 тысяч гривен и с какой целью поступят эти средства.