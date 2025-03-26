"Укрзалізниця" звернулася з важливим посланням до клієнтів на четвертий день збою

Над відновленням роботи сервісів посилено працюють фахівці

"Укрзалізниця" продовжує відновлювати онлайн-сервіси після масштабної кібератаки. Квитки зараз можна придбати лише в касах, пасажирів просять приходити за ними не у пікові години.

"Розраховуємо вийти на фінішну пряму з відновлення ресурсів вже у найближчий час", — повідомили в "Укрзалізниці".

Поки додатки з продажу квитків станом не відновили роботу, каси та всі залізничники працюють у посиленому режимі. Через каси продаються квитки лише на найближчі дати – 26 та 27 березня.

"Рекомендуємо пасажирам за можливості приходити за квитками не у пікові години. Найкращий час для купівлі квитків з 09:00 до 11:00 та з 14:30 до 16:30", — закликали в "Укрзалізниці".

Перевізник подякував пасажирам за терпіння та анонсував комплімент від "Укрзалізниці". Його отримають власники паперових квитків, які були придбані після 22 березня, в потягах. Також вони можуть безкоштовно скористатись платними залами очікування на вокзалах країни.

На центральному залізничному вокзалі Києва зранку 26 березня утворилися черги. Проте роботу кас організовано.

Фото: Ярослав Жарєнов, "Телеграф"

Фото: Ярослав Жарєнов, "Телеграф"

Кібератака на "Укрзалізницю" — що відомо

З ранку 23 березня був недоступний продаж квитків на "Укрзалізниці" через додаток або офіційний сайт. В компанії це пояснили технічним збоєм в IT системі. "Укрзалізниця" посилила додатковими працівниками залізничні каси на вокзалах.

Вже 24 березня "Укрзалізниця" заявила, що на її онлайн-системи здійснено масштабну таргетовану кібератаку. Вона була "дуже системна, нетривіальна та багаторівнева". Попри це, рух поїздів стабільний, вони курсують чітко без затримок, але онлайн-продажі квитків внаслідок атаки стали недоступними.

Як повідомляв "Телеграф", народний депутат (Слуга народу), член парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Олександр Федієнко припустив, що кібератака на "Укрзалізницю" могла стати наслідком витоку інформації. За його словами, кібербезпекою компаній на кшталт "УЗ" займаються їхні власні фахівці, а держава до цього не має відношення.