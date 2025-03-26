Чому "Приємного апетиту!" — не наш варіант: цікаві альтернативи смачних побажань

Цікаво, що не всі можуть зичити смачного

Перед трапезою ми часто бажаємо іншим смачного та приємного прийому їжі. Але чи замислювалися ви, чи правильно висловлюєте це поширене побажання?

У цьому матеріалі "Телеграф" розібрався з правилами та окреслив головне.

Першим, що спадає на думку, — вираз "Смачного!". Проте українська мова багата на синоніми, фразеологізми, мелодійність та емоційність, тож існує чимало інших прикладів, як побажати отримати приємний апетит чи насолоду від їжі.

Слід також зауважити, що "Приємного!" ("Приємного апетиту!") вважають калькою з російської мови, тому варто утриматися від цих конструкцій.

Ось ще варіанти, як можна замінити популярний вислів:

Хай смакує!

Смачного частування!

Приємного смаку!

Ситного обіду!

Приємної трапези!

Ласуйте досхочу!

На здоров'я та на силу!

Цікаво, що "Смачного!" може зичити лише той, хто готував цю їжу. Згідно з правилами етикету, це сприймається як запрошення для гостей або членів родини долучитися до їжі та отримати від неї задоволення.

Перелічені вище варіанти можна змінювати відповідно до ситуації: від повсякденного спілкування до урочистих подій. Також можна використовувати певну фразу залежно від послідовності чи тону розмови — як вам більше до вподоби.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як правильно звертатися до людей українською, адже більшість часто плутається в тому, яке закінчення має бути під час звернення.