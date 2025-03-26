Трамп багато поставив на перемовини з РФ. Про закінчення війни мова вже не йде

Журналіст, народний депутат України 8-го скликання, ексрадник голови Міністерства внутрішніх справ прокоментував реакцію Трампа після перемовин у Саудівській Аравії

Три різні пресрелізи після Ер-Ріяду. Трамп все зрозумів

Головним наслідком Ер-Ріяду стала заява Трампа про те, "можливо Росія тягне час".

Ось повна цитата: "Я думаю, що Росія хоче покласти цьому край, але, можливо, вона тягне час. Знаєте, я робив так протягом багатьох років [у бізнесі]: "Я не хочу підписувати договір, я хочу як би залишитися в грі, але, можливо, я не хочу цього робити".

Трамп дуже багато поставив на ці переговори. І тому за логікою, ще деякий час він має пограти з росіянами в цю гру. Але те, що за результатами переговорів в Ер-Ріяді не було спільного пресрелізу, а були відразу три версії (російська, американська та українська) того, що відбулося, вселяє оптимізм. В тому сенсі, що ніяких домовленостей нема і поки ніхто санкції не відміняє. Повторю те, що говорив і раніше: це початок переговорів, які мають надто мало шансів, щоб бути результативними.

Не буду повторювати все те, що писав вчора про подальші варіанти розвитку подій. Зараз хочу наголосити лише на наступному. Якщо нічого не зміниться в позиції росіян (а це практично нереально), залишається два відкритих питання: кого Трамп зробить винним у зриві домовленостей і чи послідують санкції проти Росії після зриву переговорів, якщо винних таки призначать.

Про закінчення війни мова вже не йде.

Джерело: Facebook-сторінка Вадима Денисенка.