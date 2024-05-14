Уже в июне: кто из украинцев получит повышенную пенсию

Размер увеличения пенсии определяется индивидуально

В июне 2024 года некоторые пенсионеры в Украине получат повышенные пенсии. Это произойдет после перерасчета, то есть в первый месяц лета людям придут пенсионные выплаты и компенсация за предыдущие месяцы (апрель и май).

Речь в данном случае идет о работающих пенсионерах. В апреле был проведен перерасчет пенсий этой категории граждан за стаж, приобретенный в последние два года. Об этом пишет NV.

Отмечается, что для каждого пенсионера размер увеличения пенсии определяется индивидуально, в зависимости от продолжительности страхового стажа и заработной платы (дохода), с которой исчисляется пенсия. Выплата повышенных пенсий пройдет в июне (с учетом повышения за апрель и май).

Гражданам не нужно обращаться лично для перерасчета, он происходит автоматически согласно данным, которые содержит Государственный реестр застрахованных лиц.

В то же время выплаты увеличатся у тех пенсионеров, которым в течение летних месяцев исполнится 70, 75 и 80 лет. есть одно условие — пенсия не должна быть выше 10 340,35 грн. Возрастная надбавка выплачивается в следующих размерах:

лицам, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75-летнего возраста — в размере до 300 грн;

лицам, которым исполнилось 75 лет, до достижения 80-летнего возраста — в размере до 456 грн;

лицам, которым исполнилось 80 лет и более, — в размере до 570 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что семьи пенсионеров могут получить помощь на погребение в размере более 15 тысяч гривен.