Нацбанк тримає курс ближче до 40 гривень: що буде з доларом до кінця тижня

Експерт дав прогноз

Протягом останніх днів цього тижня курс американської валюти буде коливатись в більш широкому коридорі й все ближче доходитиме до 40 гривень.

Період, коли національна валюта стабілізувалась, поки протримається. Про це повідомив президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко у коментарі для ТСН. Національний банк України надалі проводить політику гнучкості та надання більших свобод курсу.

За словами Охріменко, Нацбанк тримає курс ближче до 40 гривень, аби якщо долар подорожчає, то ця подія не сильно б вплинула на настрої населення.

"На поточному тижні матимемо на готівковому ринку середній курс продажу ближче до 40 грн за долар з можливими короткочасними переходами вище нього", — резюмував експерт.

Курс долара в Україні станом на 17 травня

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 17 травня, середній курс долара в українських банках становить 39,40 грн (купівля) та 39,90 (продаж). Готівковий курс — 39,81 (купівля) та 39,90 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 39,43 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким буде курс долара в Україні до кінця травня.