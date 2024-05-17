Нацбанк держит курс ближе к 40 гривен: что будет с долларом до конца недели
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Эксперт дал прогноз
В последние дни этой недели курс американской валюты будет колебаться в более широком коридоре и все ближе будет доходить до 40 гривен.
Период, когда национальная валюта стабилизировалась, пока продержится. Об этом сообщил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в комментарии для ТСН. Национальный банк Украины продолжает проводить политику гибкости и предоставления больших свобод курса.
По словам Охрименко, Нацбанк держит курс ближе к 40 гривен, чтобы если доллар подорожает, то это событие не сильно повлияло бы на настроения населения.
"На текущей неделе будет на денежном рынке средний курс продажи ближе к 40 грн за доллар с возможными кратковременными переходами выше него", — резюмировал эксперт.
Курс доллара в Украине по состоянию на 17 мая
По данным портала "Минфин", в пятницу, 17 мая, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,40 грн (покупка) и 39,90 (продажа). Наличный курс — 39,81 (покупка) и 39,90 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 39,43 грн.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, каким будет курс доллара в Украине до конца мая.