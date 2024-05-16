Мінус 50 копійок – яким буде курс долара до кінця травня

Курс долара може зрости за однієї умови

Ще до кінця поточного тижня долар може подорожчати до 40 гривень, так вважають деякі експерти. Водночас, в одному з банків вважають, що співвідношення національної валюти до долара справді погіршиться, максимум на 50 копійок, але станеться це трохи пізніше — до кінця травня.

Таку думку "Телеграфу висловив начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий. На його думку, можна зробити обережний висновок, що протягом наступного тижня, як і до кінця місяця, істотних змін не відбудеться.

Зокрема, міжнародні резерви НБУ на початок травня становили понад $43 млрд, яких цілком достатньо для сміливіших дій регулятора. Обсяг макрофінансової допомоги, яку Україна зможе отримати до кінця року, збігається із запланованими $37 млрд для покриття частини видатків бюджету. Також експортні надходження, на основі яких формуються міжнародні валютні резерви, мають бути на солідному рівні, адже обсяг експорту майже досягнув довоєнного рівня.

Як наголошує фахівець, на валютному ринку триває дія режиму "керованої гнучкості", а поточні зміни можуть бути різновекторними, але несуттєвими — тобто в межах "системи" змін, що утворилася.

"Окремої уваги потрібно подальшої "керованої девальвації" національної валюти, яка за підсумками року, враховуючи і травень, згідно з прогнозами, має скласти ще 3% від початкового курсу січня, а курс долара може опинитися на позначці 40,7 грн за $. Схоже, що у травні гривня до долара може втратити від 0,2 грн до 0,5 грн – а курс буде у проміжку 39,7-40 грн/$. Тобто темпи девальвації будуть нижчими за квітневі”, — каже про можливе зростання курсу долара травні Тарас Лєсовий.

На думку фахівця, друга половина травня для валютного ринку буде спокійнішою і досить прогнозованою, а валютні зміни в межах одного тижня будуть ледь помітними. Сам же валютний ринок поступово рухатиметься у бік повної лібералізації.

Тим часом у столичних обмінниках подорожчав євро, а долар дещо "схуд".