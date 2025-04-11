Українці зможуть побачити рідкісний мікромісяць: що варто знати про це явище

Щоб побачити мікромісяць, не потрібні телескопи чи інші прилади

У ніч з 13 на 14 квітня українці зможуть побачити на небі мікромісяць. Місяць виглядатиме меншим і тьмянішим, ніж звичайно, бо перебуватиме найдалі від Землі.

Така повня трапляється лише кілька разів на рік і є протилежним до супермісяця. Про це повідомляє видання AP.

Мікромісяць — це астрономічне явище, яке відбувається, коли повний Місяць знаходиться в апогеї (найдальшій точці) своєї орбіти відносно Землі.

Місяць обертається навколо Землі не по ідеально круговій, а по еліптичній орбіті. Через це відстань між Місяцем і Землею постійно змінюється.

Коли Місяць у найвіддаленішій точці (апогеї), він знаходиться приблизно на 405,000 км від Землі. Натомість у перигеї (найближчій точці) ця відстань скорочується до приблизно 363,000 км.

Через цю різницю у відстані Місяць виглядає по-різному з Землі. Мікромісяць виглядає приблизно на 14% меншим і на 30% тьмянішим, ніж супермісяць

Щоб побачити мікромісяць, не потрібні телескопи чи інші прилади. Просто вийдіть надвір у суботу ввечері та подивіться на небо. Краще це робити там, де немає яскравого міського освітлення.

Астрономи кажуть, що ще один мікромісяць буде у травні. А вже восени та взимку — у жовтні, листопаді та грудні — можна буде спостерігати супермісяці, коли Місяць буде виглядати більшим і яскравішим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що вчені помітили астероїд розміром з хмарочос, який летить до Землі. Вони розповіли, чи може він врізатися в планету.