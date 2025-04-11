В України будуть власні Patriot? В уряді заговорили про важливі роботи

Patriot — єдина установка, яка здатна збивати балістичні ракети

Україна працює над створення власної системи протиповітряної оборони (ППО) на кшталт Patriot. Уряд та оборонний сектор ведуть переговори з західними партнерами щодо цього.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін під час конференції про результати роботи ВПК у 2024 році, передає РБК-Україна. Зазначається, що наразі Patriot — єдина установка, яка здатна збивати балістичні ракети Росії.

"Поки що аналогів на території України ракетним комплексам ППО Patriot немає, але наша оборонка має відповідний проєкт і ми над ним працюємо", — наголосив Сметанін.

За його словами, Україна також веде переговори і з іншими країнами світу, які можуть виробляти Patriot. Київ домовляється про часткову локалізацію.

"Америка має партнерів, спільно з якими виробляє дані комплекси. В нас був ряд перемовин з виробниками аналогів, в тому числі Patriot, щодо часткової локалізації виробництва даних систем на території України. Ведуться такі перемовини, йде активна робота", — додав Сметанін.

Що відомо про Patriot

Patriot – це американський зенітний ракетний комплекс. До складу якого входять радіолокаційна станція, пункт управління, пускові установки, ракети та інше допоміжне експлуатаційне обладнання. Patriot успішно збиває тактичні балістичні ракети, крилаті ракети.

Недоліком Patriot вважається те, що для його роботи треба спеціальний супутник, який перебуває на орбіті. Він повинен заздалегідь передати координати ракети та траєкторію її польоту на локаційну станцію комплексу.

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