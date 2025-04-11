Трагедія в Одесі: до подружжя прийшов знайомий та підірвав гранату

На місці злочину працюють поліція та вибухотехніки

В Одесі, у Пересипському районі, пролунав вибух вночі 11 квітня. Як з’ясувалося згодом, чоловік дістав гранату та висмикнув чеку.

Як повідомили в поліції Одещини, у результаті інциденту постраждало 3 людей.

За інформацією правоохоронців, до подружжя завітав у гості знайомий, який і приніс небезпечний предмет.

Одесит, який спричинив вибух, дістав травму ноги й був ушпиталений. Подружжя також доставили до лікарні для огляду, однак їхні травми виявилися несерйозними.

На місці події наразі працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Фахівці здійснюють ретельний огляд оселі на наявність інших вибухонебезпечних предметів. Поліція також проводить опитування свідків та збирає докази для встановлення всіх обставин події.

Згідно з попередньою інформацією, причиною інциденту стало необережне поводження з вибуховими предметами. Вирішується питання щодо внесення цієї події до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Фото: Відділ комунікації поліції Одещини Фото: Відділ комунікації поліції Одещини Фото: Відділ комунікації поліції Одещини Фото: Відділ комунікації поліції Одещини Фото: Відділ комунікації поліції Одещини Фото: Відділ комунікації поліції Одещини Фото: Відділ комунікації поліції Одещини Фото: Відділ комунікації поліції Одещини

Раніше "Телеграф" повідомляв, що чоловік підірвав гранату в готелі Львова. Внаслідок вибуху чоловік отримав тілесні ушкодження та був доправлений до лікарні.