Чи варто зараз купувати долари: курс валют в обмінниках Києва

Ціна на євро дещо піднялася

На валютному ринку України спостерігаються коливання, але не різкі. За добу долар опустився нижче позначки 40 гривень.

Євро навпаки подорожчав на декілька копійок. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 16 травня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 39,57 грн

Євро (EUR): 42,85 грн

Злотий (PLN): 10,03 грн

Канадський долар (CAD): 29,02 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,72 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 39,94 грн

Євро (EUR): 43,28 грн

Злотий (PLN): 9,94 грн

Канадський долар (CAD): 29,35 грн

Швейцарський франк (CHF): 44,35 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу впав на декілька копійок.

Купівля: 39,90 грн

Продаж: 39,99 грн

Раніше "Телеграф" писав, яким буде курс долара на цьому тижні. Очікується збільшення коливання американської валюти, адже прийматиметься рішення про послаблення валютних обмежень для бізнесу та відбудеться сплата податків.