У Богдана Кротевича "забрали" нагороду від Зеленського: в НГУ пояснили ситуацію

Поки ім’я "азовця" не з’явилося в списку

Ексначальник штабу 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Богдан Кротевич заявив, що його прізвище зникло з указу президента про нагородження орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня. Натомість у Нацгвардії прокоментували дану ситуацію.

Як написав військовий на своєму Telegram-каналі, поки він перебував на службі, командир бригади подавав його на нагороду й процедура була тривалою та бюрократичною.

Через 4 місяці президент підписав указ про його нагородження. 9 квітня 2025 року його друг "Калина", заступник командира бригади, надіслав йому скриншот із офіційного сайту президента, на якому Кротевич був у списку нагороджених. Однак уже наступного дня з указу його прізвище зникло.

"Чому так сталося? Можливо, через мою чітку позицію щодо заміни головнокомандувача. Хоча, якщо чесно, інших причин я просто не бачу. Але вкотре я переконався — у цій системі ще дуже багато треба змінювати", — зауважив Кротевич.

Він додав, що, ймовірно, в Офісі президента є людина, яка має повноваження змінювати укази без погодження з Володимиром Зеленським.

Ексначальник штабу припустив, що для цього створюється новий текст указу, у якому можуть змінювати прізвища, водночас додаючи або прибираючи людей відповідно до власних уподобань.

"Я майже впевнений, що сам президент не давав вказівки прибирати мене з указу, це було б дивно", — зауважив "азовець".

Реакція НГУ

У Нацгвардії одразу відреагували на скандал. У дописі зазначили, що іноді в процесі підготовки документів можуть виникати технічні помилки. Аналогічна ситуація сталася з поданням на нагороду для Богдана Кротевича.

"У найкоротші терміни неточності були виправлені, оновлене подання на нагородження вже направлене до Офісу Президента України для подальшого розгляду та прийняття відповідного рішення", — написали в НГУ.

Слід зауважити, що наразі ім’я "азовця" не з’явилося в списку.

Скриншот із указу президента за 9 квітня

Що було раніше

9 квітня Кротевич в інтерв'ю для The Guardian закликав головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського подати у відставку, оскільки вважав, що той не має необхідного стратегічного бачення та ризикує життями українських солдатів, даючи "майже злочинні" накази.

Раніше "Телеграф" писав, хто такий Богдан Кротевич і чим запам’ятався в "Азові". "Тавр" віддав 10 років службі в армії та пішов із посади в лютому 2025 року.