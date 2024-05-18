Дорожать не будет, но есть момент: банкир рассказал, что будет с курсом валют в конце мая

В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,5–0,7 грн

Со следующей недели, 20-26 мая, в Украине ситуация на валютном рынке будет более спокойной за последние несколько месяцев. Ведь новые послабления на валютном рынке для бизнеса, действующие с 4 мая, существенно не скажутся на балансе спроса и предложения.

Об этом рассказал банкир Тарас Лесовой. По его словам, Нацбанк выбрал на май тактику регулируемой девальвации, а значит можно рассчитывать, что по итогам месяца курс доллара будет находиться в диапазоне 39,7-40 грн, то есть потенциально курс гривны к доллару может потерять максимально от 0,2 грн до 0, 5 грн.

Прогноз курса:

39-40 грн/доллар и 41-43 грн/евро;

39-41 грн/доллар и 41-43,5 грн/евро.

В зависимости от валюты, средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,5-0,7 грн.

Банкир говорит, что ритмичность и объем макрофина, объемы международных валютных резервов (более 43 млрд долларов) создают прочную основу для дальнейших шагов регулятора по либерализации валютного рынка.

Средние недельные отклонения будут в пределах 1,5-2% от стартового курса недели.

"Таким образом, следующая неделя не внесет на рынок глобальных изменений: вместо этого можно рассчитывать, что курсовые колебания будут мало чем отличаться от двух предыдущих недель. Рынок будет находиться в состоянии легких и малозаметных курсовых колебаний, которые будут вполне удовлетворительными и не угрожающими общей архитектуре рынка", – резюмировал финансист.

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