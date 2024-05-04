"Підняття заплановано, але ..": експерт розповів, коли зростуть тарифи на воду в Україні

Перший етап підвищення вартості тарифу мав початися ще 1 квітня

Питання підвищення комунальних тарифів в Україні у 2024 році й досі остаточно не вирішене, проте щодо водопостачання вже є інформація. У травні вартість тарифів на воду не зросте, але до кінця року це точно відбудеться.

Про це пише "24 Канал", посилаючись на слова експерта у сфері ЖКГ Олега Попенка. Він зауважив, що проєкт рішення про зміну тарифів на воду вже розроблено, однак не ухвалено.

"На сьогодні заплановане підняття тарифів на воду, але поки рішення ще не прийняли. Чомусь держава вважає, що підіймати тарифи водоканалів не є нагальним. У травні підвищення не буде", — каже експерт.

Водночас у "Львівводоканалі" абонплата за водопостачання вже зросла. Вона становить:

для мешканців без комерційних вузлів обліку – на 38%, до 19,63 гривні;

у будинках із лічильниками – на 6%, до 31,15 гривні;

водовідведення для споживачів без лічильника – до 39,26 гривні, а для тих, у кого вони є, – до 50,78 гривні.

Також місцева влада Нововолинська та "Бориспільводоканал" вирішили підвищити свої тарифи на воду.

Зауважимо, планувалося, що перший етап підвищення вартості тарифу постачальники холодної води мали пройти ще з 1 квітня, а другий – з 1 липня.

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