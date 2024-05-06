Світло по 3,50 грн, газ по 7,96 грн: як можуть змінитись комунальні тарифи для українців у 2024 році

Електроенергія та водовідведення здорожчають вже до кінця року

Питання підняття комунальних тарифів в Україні й досі актуальне, адже є ймовірність здорожчання світла та води вже до кінця 2024 року. Проте є й тарифи, ціна яких не підніметься в цьому році.

Одна з таких комунальних послуг це газ, адже у "Нафтогазі" запевнили, що ще на рік продовжили дію фіксованого тарифу. Він складає 7 грн 96 коп. за кубометр. Таке рішення прийняли, керуючись мораторієм на підняття цін.

Тобто дію тарифу "Фіксований" продовжено до 30 квітня 2025 року. Інші газопостачальні компанії свої річні пропозиції також не змінили.

Окрім цього не зміниться ціна і на гарячу воду та опалення. Про це ще наприкінці квітня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, до кінця війни українців не навантажуватимуть новими тарифами вказані комунальні послуги.

"Такі тарифи як на тепло, на гарячу воду, я переконаний, до кінця війни, до кінця військових дій в Україні не потрібно покладати на людей додатковий тягар", — зазначив він.

Проте підняття вартості електроенергії, виходячи з дефіциту через ракетні обстріли Росії, цілком реальне. Вже влітку тариф в Україні може зрости з 2,68 грн/кВт до 3,50 грн/кВт. За словами директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка, насправді тариф має становити близько 6 грн/кВт.

Також до кінця року має вирости вартість водопостачання, адже перший етап підвищення мав відбутися вже у квітні. Проте наразі відповідне рішення ще не прийняте владою.

Раніше "Телеграф" писав, скільки можна заощадити за допомогою зонних тарифів на електроенергію.