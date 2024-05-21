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Гривня ослабне: чому та в яких межах буде курс долара на цьому тижні

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Банкнота
Банкнота. Фото Мінфін

Суттєвих змін чекати не варто

Протягом цього тижня курс долара в Україні коливатиметься поруч з позначкою 40 гривень. Валюта може здорожчати до 40,2 гривні через завершення періоду сплати податків.

У період 21-26 травня курс перебуватиме в межах 39,7 — 40,2 гривні. Такий прогноз дала директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько, передає 24 Канал,

За її словами, найближчими днями можна очікувати помірне зростання вартості долара в безготівковому сегменті у зв'язку із завершенням періоду сплати податків бізнесом.

"З огляду на той факт, що готівковий сегмент минулого тижня дуже слабо реагував на тенденції на ВРУ, істотних змін курсу тут я не прогнозую", — резюмувала вона.

Курс долара в Україні станом на 21 травня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 21 травня, середній курс долара в українських банках становить 39,50 грн (купівля) та 40,0 (продаж). Готівковий курс — 39,96 (купівля) та 40,05 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 39,42 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про скільки коштує долар в обмінниках, банках та на чорних ринках Києва.

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#Долар #Курс #Прогноз #Курс долара