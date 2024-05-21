Долар перевалив за 40: курс валют на чорному ринку Києва

Ціна на євро підскочила

Українська гривня поступово знецінюється. Офіційний курс долара ще не дійшов до 40 гривень, але на чорному ринку вже перевалив за позначку. Ціна американської валюти за добу піднялася на 20 копійок.

Євро теж подорожчало. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 21 травня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 39,66 грн

Євро (EUR): 43,08 грн

Злотий (PLN): 10,12 грн

Канадський долар (CAD): 29,12 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,61 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 40,01 грн

Євро (EUR): 43,45 грн

Злотий (PLN): 10,05 грн

Канадський долар (CAD): 29,33 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,91 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу підійнявся на декілька копійок.

Купівля: 39,97 грн

Продаж: 40,05 грн

Раніше "Телеграф" писав, чи буде долар по 40 гривень цього тижня. Україна має незабаром отримати фінансову та військову підтримку, що точно вплинуть на курс гривні.