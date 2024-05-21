Гривна ослабнет: почему и в каких пределах будет курс доллара на этой неделе

Существенных изменений ждать не стоит

В течение этой недели курс доллара в Украине будет колебаться рядом с отметкой 40 гривен. Валюта может подорожать до 40,2 гривны из-за завершения периода уплаты налогов.

В период 21-26 мая курс будет находиться в пределах 39,7-40,2 гривны. Такой прогноз дала директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, передает 24 Канал ,

По ее словам, в ближайшие дни можно ожидать умеренного роста стоимости доллара в безналичном сегменте в связи с завершением периода уплаты налогов бизнесом.

"Учитывая тот факт, что наличный сегмент на прошлой неделе очень слабо реагировал на тенденции на ВРУ, существенных изменений курса здесь я не прогнозирую", — резюмировала она.

Курс доллара в Украине по состоянию на 21 мая

По данным портала "Минфин", во вторник, 21 мая, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,50 грн (покупка) и 40,0 (продажа). Наличный курс — 39,96 (покупка) и 40,05 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 39,42 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о сколько стоит доллар в обменниках, банках и на черных рынках Киева.