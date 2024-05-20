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Україна отримає фінансову підтримку: чи буде долар по 40 гривень цього тижня

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Банкнота
Банкнота. Фото Мінфін

Експерт прогнозує, що один фактор вплине на показники

Протягом цього тижня курс американської валюти сягатиме 40 гривень. Є ймовірність, що гривня зміцниться в ціні й долар трошки здешевшає.

Як повідомив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі для ТСН, стабільність навколо 40 гривень за долар збережеться в період 20-26 травня. Окрім того, Україна має незабаром отримати фінансову та військову підтримку, що точно вплинуть на курс гривні.

"Правила гри" не змінились, до того ж невдовзі Україна отримає від США додатково 2 млрд доларів на фінансову та військову підтримку України, це дещо зменшить навантаження на наш держбюджет і додатково вплине на стабільність курсу гривні", – пояснив Пендзин.

Курс долара в Україні станом на 20 травня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 20 травня, середній курс долара в українських банках становить 39,40 грн (купівля) та 39,93 (продаж). Готівковий курс — 39,93 (купівля) та 40,02 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 39,42 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким буде курс долара в Україні до кінця травня. Прогнозом поділився начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий.

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