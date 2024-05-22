О 50 за доллар пока говорить рано: каким будет курс в Украине в течение 2024 года

Эксперт пока не дает точных прогнозов из-за военных действий

В этом году Национальный банк Украины будет повышать курс доллара, чтобы он колебался в коридоре 40-41 гривны. Однако 50 гривен за американскую валюту пока ждать не стоит.

Как рассказал в интервью для OBOZ.UA финансовый эксперт Сергей Фурса, что в ближайшем будущем не ожидается резкое удорожание доллара. Он также прокомментировал прогноз Международного валютного фонда, который в свою очередь ожидает в 2027 году стоимость бакса достигнет 50,7 гривны.

"В ближайшее время курс 50 не просматривается вовсе. Прогнозировать на длинную перспективу в Украине? Давайте не будем выставлять себя на посмешище. Во время войны особенно. Может произойти что угодно, поэтому говорить о любых цифрах до 2027 года – это смешно", — рассказал специалист.

Он также добавил, что НБУ полностью контролирует ситуацию на рынке, пытается приучить людей не создавать панику, когда курс колеблется в пределах 10-20 копеек, а также постепенно приближая курс к 40-41 гривне.

Курс доллара в Украине по состоянию на 22 мая

По данным портала "Минфин", в среду, 22 мая, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,40 грн (покупка) и 39,92 (продажа). Наличный курс — 39,85 (покупка) и 39,95 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 39,55 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что курс доллара в Украине к 2029 году может подорожать до 54 гривен.