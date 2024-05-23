Ціна ще підніметься: популярний овоч вже в 3,4 рази дорожче, аніж у 2023 році

Аналітики дали сумний прогноз

На українському ринку дорожчають популярні овочі борщового набору і картопля торішнього сезону не стала вийнятком. Така тенденція збережеться надалі через скорочення пропозиції, стабільний попит та неякісну продукцію.

Згідно з даними проєкту EastFruit, за минулі вихідні торішня картопля виросла в ціні. Наразі її вартість коливається від 15 до 22 гривень за кілограм, що на 27% в середньому дорожче, аніж минулого тижня.

Як зазначають експерти, вартість залежить від якості, сорту та обсягу партії. А ціну на неї фермери підвищують через сезонне скорочення пропозиції, стабільний попит з боку населення та брак якісного товару на виробництві.

Наразі вартість картоплі на 3,4 раза вища, аніж в сезон 2023 року. Водночас багато операторів ринку очікують на майбутнє здорожчання, оскільки кількість неякісної картоплі цього року дуже велика, а запаси з місцевих господарств швидко скорочуються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки наразі коштує молода картопля на київському ринку.