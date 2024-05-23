Цена еще поднимется: популярный овощ уже в 3,4 раза дороже, чем в 2023 году

Аналитики дали печальный прогноз

На украинском рынке дорожают популярные овощи борщевого набора и картофель прошлогоднего сезона не стал исключением. Такая тенденция сохранится в дальнейшем из-за сокращения предложения, стабильного спроса и некачественной продукции.

Согласно данным проекта EastFruit, за минувшие выходные прошлогодний картофель вырос в цене. Сейчас ее стоимость колеблется от 15 до 22 гривен за килограмм, что на 27% в среднем дороже, чем на прошлой неделе.

Как отмечают эксперты, стоимость зависит от качества, сорта и объема партии. А цену на нее фермеры повышают из-за сезонного сокращения предложения, стабильного спроса со стороны населения и нехватки качественного товара на производстве.

Сейчас стоимость картофеля в 3,4 раза выше, чем в сезон 2023 года. В то же время многие операторы рынка ожидают будущего подорожания, поскольку количество некачественного картофеля в этом году очень велико, а запасы из местных хозяйств быстро сокращаются.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько сейчас стоит молодой картофель на киевском рынке.