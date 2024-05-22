Сніданок став дорожчим: популярний м'ясний продукт виріс в ціні на майже 50 гривень

Нижче 129 гривень за 400 грамів не знайти

В Україні протягом квітня-травня виросло в ціні не тільки популярне м'ясо, а варена ковбаса. Найбільша вартість складає 414 гривень за кілограм.

Згідно з даними порталу Мінфін, є одна марка ковбаси, вартість якою залишилась не змінною. Однак максимальна цифра, на скільки здорожчала певна продукція, є в середньому 47,15 гривні.

"Ковбаса варена Алан лікарська" в середньому коштує 367,86 гривні за кіло й за максимальною вартістю її можна придбати в Novus — 414 гривні.

Місяцем раніше її середній цінник складав 320,71 гривні, що на 47,15 гривні дешевше.

"Ковбаса варена Алан молочна" в українських супермаркетах в середньому пропонується наразі до продажу в 133,03 гривні за 400 грамів. Найдорожча пропозиція товару є в Metro — 137,05 гривні.

У квітні вона коштувала в середньому 125,11 гривні, що на 11,94 гривні нижче за травень.

Середня ціна на "ковбаса варена Ашан молочна" наразі зафіксувалась на рівні 299 гривні.

У порівнянні з минулим місяцем вартість не змінилась.

"Ковбаса варена Глобино лікарська" у травні в середньому коштує 281,10 гривні.

Місяцем раніше її вартість складала 249,67 гривні, що на 31,43 гривні менше, аніж в останньому місяці весни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні зростають ціни на один борщовий овоч.