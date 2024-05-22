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Не "золота", проте дорога: як в Україні змінилися ціни на популярний овоч

Автор
Ангеліна Тараненко Ангеліна Тараненко
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Автор
Колаж "Телеграфу"

Вартість залежить від торгівельного майданчика

Сезон молодої картоплі скоро добіжить кінця, проте ціни на неї продовжують "кусатися". Принаймні, якщо купувати її на київському Столичному ринку, де у квітні за кіло картоплі просили понад 200 грн.

Станом на сьогодні, 22 травня, ціни на молодий овоч трохи знизилися і на тому ж таки київському ринку за кіло картоплі просять вже близько 80 грн. При цьому, мінімальна ціна за кілограм вказана 40 грн, проте знайти таку пропозицію доволі складно.

Згідно з відкритими даними, вартість молодої картоплі на львівському ринку "Шувар" станом на 22 травня складає близько 45 грн. При цьому, як бачимо на графіку, динаміка ціни показує зростання на 5,7 %.

Водночас ціни на молоду картоплю в супермаркетах не надто дешевші. В мережі магазинів АТБ за кіло молодої картоплі просять 49.95, у Varus — 69.90 грн.

Ціни на картоплю, Varus 22.05
Ціна на молоду картоплю у мережі Varus

В супермаркетах Auchan овоч коштує чи не найдорожче — 78.40 грн за кілограм. Проте є і дешевша пропозиція — 49.90. Проте мова не про молоду картоплю, а про ранню.

Ціни Auchan на картоплю, 22.05
Ціна на молоду картоплю в Auchan

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Україні виріс в ціні популярний м'ясний продукт. Різниця склала майже 50 гривень, якщо порівнювати з квітнем.

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#Ціни #Картопля #Молода картопля