Не "золота", проте дорога: як в Україні змінилися ціни на популярний овоч

Вартість залежить від торгівельного майданчика

Сезон молодої картоплі скоро добіжить кінця, проте ціни на неї продовжують "кусатися". Принаймні, якщо купувати її на київському Столичному ринку, де у квітні за кіло картоплі просили понад 200 грн.

Станом на сьогодні, 22 травня, ціни на молодий овоч трохи знизилися і на тому ж таки київському ринку за кіло картоплі просять вже близько 80 грн. При цьому, мінімальна ціна за кілограм вказана 40 грн, проте знайти таку пропозицію доволі складно.

Згідно з відкритими даними, вартість молодої картоплі на львівському ринку "Шувар" станом на 22 травня складає близько 45 грн. При цьому, як бачимо на графіку, динаміка ціни показує зростання на 5,7 %.

Водночас ціни на молоду картоплю в супермаркетах не надто дешевші. В мережі магазинів АТБ за кіло молодої картоплі просять 49.95, у Varus — 69.90 грн.

Ціна на молоду картоплю у мережі Varus

В супермаркетах Auchan овоч коштує чи не найдорожче — 78.40 грн за кілограм. Проте є і дешевша пропозиція — 49.90. Проте мова не про молоду картоплю, а про ранню.

Ціна на молоду картоплю в Auchan

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Україні виріс в ціні популярний м'ясний продукт. Різниця склала майже 50 гривень, якщо порівнювати з квітнем.