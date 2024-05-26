Пенсіонерам повертають гроші: чому так і до чого тут індексація

ПФУ завуальовано визнав свою помилку, каже експерт

Пенсійний фонд України не проіндексував виплати багатьох українців. Тому пенсіонерам поступово почали повертати кошти, які передбачені для них на законодавчому рівні.

Про це повідомив пенсійний експерт Сергій Коробкін, який розповів з чим це пов'язано. Відомо, що 1 березня у державі пройшла традиційна індексація пенсій, яка торкнулася більшості з 10 мільйонів пенсіонерів. Вона склала 8%. Мінімальна доплата становила 100 грн, а максимальная – 1500 грн. Середня пенсія після весняного перерахунку зросла до 5717 грн.

Однак виявилося, що не всі пенсіонери отримали свої надбавки. Є пенсіонери, чиї виплати не збільшилися ні на копійку. Мова, зокрема, йде про тих, хто вийшов на заслужений відпочинок у 2020 році. Перші три роки пенсію їм не збільшували виплати на оголошені відсотки індексації, а лише додавали близько 135 грн.

За даними Коробкіна, основний розмір пенсії таких українців у березні проіндексували, проте на цю ж суму було зменшено індексаційні надбавки, нараховані у попередні роки. Таким чином, загальний розмір виплати не змінився.

"В уряді обіцяли, що з 1 березня всі пенсії начебто проіндексують, усім не менше як на 100 грн. Однак багато людей, які вийшли на пенсію саме у 2020 році, залишилися без підвищення", — вказав експерт.

За словами Сергія Коробкіна, ПФУ завуальовано визнав свою помилку та вже почав повертати гроші деяким пенсіонерам.

Аналітика цікавить, чи Пенсійний фонд планує вирішувати проблему з плутаниною і нарахувати виплати заднім числом, чи свої доплати побачать лише ті, хто буде звертатися зі скаргою.

Також стало відомо, що деяким українцям, які нещодавно стали пенсіонерами, з невідомих причин знизили розрахунковий розмір середньої заробітної плати, що використовується для перерахунку пенсії.

Коробкін не збирається безпідставно звинувачувати ПФУ і наразі очікує на його відповідь – що сталося та як це буде вирішуватись.

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