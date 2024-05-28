Цена в дальнейшем будет зависеть от 4 факторов: на сколько подешевела популярная летняя ягода

Первым поставщиком ягоды является Закарпатская область

На украинском рынке уже продается черешня и местами стоимость колеблется от 100 до 140 гривен. С началом сезона она подешевела, но эксперт подчеркивает, что в дальнейшем цена будет зависеть от 4 главных факторов.

Как сообщила Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" г.Львов для " Телеграфа ", на местном рынке в среднем стоимость черешни в начале сезона составляла 175 гривен за кило. Но все равно на 16% была дешевле, чем в прошлом.

Основными регионами выращивания черешни являются Закарпатье, Буковина, а также южные области Украины, включая Херсонскую и Одесскую. Однако первые партии ягоды были собраны преимущественно в Закарпатской области, которые стоят от 100 до 140 гривен за кило.

В этом году сезон украинской черешни стартовал на три недели раньше из-за благоприятной погоды.

По словам Попович, цена будет колебаться в зависимости от качества и количества урожая, а также погодных условий и логистических факторов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, насколько выросла цена на землянику в Украине за неделю.