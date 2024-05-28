После выхода на пенсию некоторым украинцам выплатят помощь: каков ее размер и кому она предусмотрена

Она предусмотрена для одной категории работников

При выходе на пенсию педагогические работники могут получить единовременную помощь в размере 10 месячной выплаты.

Единовременные выплаты при выходе на пенсию регулируются Законом Украины "О пенсионном обеспечении" и Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Согласно им педагогическому работнику нужно поработать на определенных должностях и иметь указанное количество состояния.

Кто имеет право на выплату и какие условия

Для 10-кратного начисления они должны иметь соответствующий страховой стаж (для мужчин – 35 лет, для женщин – 30 лет ) на следующих должностях:

общеобразовательные школы, военные общеобразовательные учреждения, музыкальные и художественные школы;

межшкольные учебно-производственные комбинаты;

детские дома, детские трудовые и воспитательно-трудовые колонии, детские приемные пункты и приемники-распределители для несовершеннолетних, логопедические пункты и стационары, школы-клиники;

высшие учебные заведения І-ІІ уровней аккредитации, профессионально-технические учебные заведения;

дошкольные учебные заведения всех типов;

внешкольные учебные заведения.

Отдельно с перечнем педагогических работников можно ознакомиться по ссылке.

Условия осуществления выплаты:

лицо должно быть трудоустроенным на день достижения пенсионного возраста в государственных или коммунальных учреждениях на должностях, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет;

пенсионер имеет право на выплату, если до этого времени не получал никакой другой пенсии.

Следует отметить, что при назначении пенсии за выслугу лет есть возможность подытожить стаж, приобретенный во время работы в учреждениях и учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из пенсионеров в июне выплатят надбавку в 1000 гривен.