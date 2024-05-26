Ціна однієї з найулюбленіших круп українців підскочила до 15-річного максимуму

Через погану погоду на цей продукт доведеться витрачати більше

В Україні вартість популярних круп регулярно переглядається і більшість з них дешевшає, але найближчим часом це не буде стосуватися рису. Його ціна досягла 15-річного максимуму.

В Індії влада ввела обмеження на експорт крупи, а у Бразилії під час збору рису почалась масштабна повінь, тому ціни на цей продукт будуть високими. Що стосується еталоного тайського рису, то його вартість досягла 649 доларів США за тонну, повідомляє GrainTrade.

Погодні умови не є єдиною причиною здорожчання продукту. На це також впливають логістичні проблеми. Затримка постачань з Південно-Східної Азії змушує продавців переписувати ціни.

В Україні, за даними Мінфіну, середня вартість 1 кг довгого рису складає 53,97 грн. Найдешевше його купити у торговельній мережі Metro. Там ціна 1 кг рису складає 46,90 грн.

Скільки коштує рис в українських супермаркетах

Пропарений довгий рис у середньому коштує 61,27 грн/1 кг. Найбільш вигідно його купувати у Metro, де крупу реалізують по 49,50 грн за 1 кг.

Круглий рис коштує ще дорожче. Середня ціна по Україні складає 65,83 грн. За 47,30 грн можна придбати 1 кг крупи у Metro.

При цьому середньомісячні ціни травня на довгий та круглий рис значно менші, ніж у квітні. Довгий рис подешевшав майже на 4 гривні, а круглий ― на 6 гривень.

Ціни на рис у квітні 2024 року

Раніше "Телеграф" повідомляв, що зросли ціни на свинину, але не на всю. У травні цей вид м’яса значно подорожчав у порівнянні з квітнем.