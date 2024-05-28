Сразу на 95 гривен: в Украине подешевели три популярных овоща

Больше всего подешевели огурцы

К концу мая в украинских супермаркетах изменились цены на некоторые продукты, в том числе три популярных овоща. На один них стоимость упала сразу почти на 70 гривен.

Речь идет о болгарском перце, помидорах и огурцах. Информация об этом была опубликована на портале "Минфин".

Самое большое изменение цен в период в апреле по май коснулось огурцов. Но также значительно стали дешевле помидоры. Перец в свою очередь подешевел на 10 гривен.

Цены на огурцы

Гладкие огурцы сейчас продают в украинских супермаркетах по 60 гривен за килограмм. Месяцем ранее их продавали по 128,18 грн. Таким образом, разница составляет почти 70 грн. Длинноплодные огурцы подешевели со 109,30 до 50 гривен. То есть, разница почти 60 грн. Короткоплодные стоили в апреле 112,39 грн за килограмм, а в мае — 46,50. За этот период они подешевели на 65,89. Огурцы Эстафета тем временем упали в цене со 193,79 до 98,50 грн, то есть на 95 гривен.

Цены на помидоры

Красные помидоры сейчас стоят в супермаркетах 82,50 гривны за килограмм. В апреле цена на них составляла 106,77. Таким образом овощ подешевел на 24,27.

Розовые помидоры в конце мая стоят 82,50 грн, а в конце апреля -135. Разница составила 52,50.

Помидоры сливка подешевели за этот период со 145,85 до 95,40, то есть на 50,75.

Цены на болгарский перец

Овощ стоит в мае 215,71 грн. В апреле его цена составляла 225,23. Таким образом за месяц он стал дешевле на 10,13.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в украинских супермаркетах изменились цены на хлебобулочные изделия. Обнародованы актуальные цены.