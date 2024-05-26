Овочі дешевшатимуть, а вартість цих продуктів полетить вгору: як зміняться ціни у червні

Вартість деяких базових продуктів суттєво виросте на початку літа

На початку літа вартість овочів на ринку, фруктів, бакалеї та інших базових продуктів буде переписана, і більшість з них подешевшає. Це пов’язано з сезонним фактором.

На ринку з’явиться більше вітчизнаної продукції і попит суттєво збільшиться, тому продавцям доводиться знижувати ціни, розповідає аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

На здешевшання також впливає зниження ділової активності. Тому зазвичай влітку інфляція припиняє рости, а інколи починає знижуватись.

Експерт назвав категорії продуктів, які мають потенціал до здешевшання у червні. До них відносяться:

хліб та хлібобулочні вироби;

овочі;

фрукти;

олія;

макаронні вироби;

крупи.

З червня подорожчають м’ясо, птиця, риба та морепродукти. Проте це не буде стрімке зростання вартості. Ціна буде підійматись з середньорічною швидкістю.

Зазначимо, що питання енергозапезпечення є чутливим для хлібопекарської галузі. З 1 червня вартість світла для бізнесу зросла, тому були побоювання, що ціна хліба та хлібобулочних виробів значно зросте. Проте президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко розповів, що різкого зростання вартості на ці продукти не буде.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ціна рису досягла 15-річного максимуму на світовому ринку. У різних супермаркетах України вартість 1 кг крупи суттєво відрізняється.