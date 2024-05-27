Магазини оновили ціни: на скільки здешевшали або здорожали популярні хлібобулочні вироби

Місцями вартість збільшилась лише на 90 копійок

Протягом квітня-травня на українському ринку продовжують змінюватись ціни на популярні продукти. Одним з таких товарів є батон та лаваш.

Найбільше вартість впала на один вид лаваша, згідно з даними сайту Мінфін. А от батон тільки дорожчав, хоча несуттєво.

Вартість лаваша в українських супермаркетах

Наразі за 230 грамів лаваша "Кавказький" українцю потрібно заплатити, в середньому, 23,30 гривні. Місяцем раніше він коштував 23,83 гривні. Тобто він у травні здешевшав на 0,53 гривні.

Ціна за 230 грамів лаваша "Персидський" зменшилась на 1,74 гривні, в порівнянні з минулим місяцем (25,39 гривні) та наразі в середньому складає 23,65 гривні.

Ціни на батон в магазинах України

450 грамів нарізного батона "Рум’янець" нарізка наразі коштує, в середньому, 24,40 гривні, що на 0,09 гривні дорожче, ніж у квітні поточного року. Минулого місяця вартість складала 24,31 гривні.

Вартість 500 грамів нарізаного шматочками батона "Київський нарізний нарізка" наразі складає 27,10 гривні. Минулого місяця на нього цінник стояв 26,20 гривні й коштував на 0,90 гривні дешевше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як зміниться вартість більшості популярних продуктів в Україні у червні.