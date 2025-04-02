Рідкісні весняні квіти з Червоної книги помітили у Чорнобилі (фото)

Квітка приносить удачу та є символом оновлення

Білоцвіт весняний розквітнув у Чорнобилі, який вважається зоною відчуження. Ця рослина занесена до Червоної книги України.

Про це повідомляється у Чорнобильському Радіаційно-екологічному Біосферному Заповіднику. Там зазначили, що в нашій країні його можна зустріти переважно в Карпатах і на Поліссі, але через знищення природних середовищ він став рідкісним.

"На Київщині білоцвіт зустрічається хіба на присадибних ділянках як декоративна рослина. Очевидно, колись ці квіти були дбайливо висаджені господинею однієї з осель м. Чорнобиль", — йдеться у повідомленні.

Фахівці зазначили, що завдяки своїй потужній кореневій системі, білоцвіт стрімко розростається і з першими променями весняного сонця прикрашає природу білими дзвіночками, огортаючи ніжним фіалковим ароматом все навкруги.

"У народі вважається, що білоцвіт приносить удачу та є символом оновлення, а той факт, що він зберігся в зоні відчуження, надає йому ще більшої значущості — немов природа повертає собі життя у місцях, колись залишених людьми", — підсумували у Чорнобильському Радіаційно-екологічному Біосферному Заповіднику.

Додамо, що у чорнобильській зоні відчуження зростає різноманітна рослинність, яка пристосувалась до умов після катастрофи. Без людського втручання зона перетворилася на своєрідний природний заповідник, де відновлюється біорізноманіття, хоча деякі рослини мають генетичні мутації внаслідок радіаційного впливу.

Раніше "Телеграф" писав, що чорнобильські собаки знову здивували вчених.