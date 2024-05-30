Минфин и Нацбанк дальше обесценивают гривну: каким будет курс доллара в ближайший месяц

Хотя показатель, вероятно, увеличится, но он должен положительно повлиять на экономическую ситуацию

Курс доллара в Украине постоянно растет вверх и он уже пересек отметку 40 гривен. Есть вероятность, что в ближайшие месяц или полтора он вырастет до 41 гривны.

Как сообщил экономист Александр Савченко в эфире "Утро". LIVE, Национальный банк Украины немного опустит курс гривны для сбалансирования экспорта и импорта. Обесценивание национальной валюты также выгодно, ведь растут поступления в бюджет.

"Любая дестабилизация – политическая, военная – она нестабильно влияет на курс – как второстепенные, но очень мощные факторы. Первый фактор – это экспорт-импорт, и действительно курс доллара у нас занижен. Почему? Потому что мы получаем беспрецедентную помощь Западу и благодаря этой помощи мы держим столь высокий курс гривни. Если бы не было этой помощи, то цифра курса была бы другая", — пояснил Савченко.

Он добавляет, что из-за удешевления доллара импорт в Украину значительно растет и превышает экспорт, что неправильно. Поэтому по решению Минфина и НБУ курс гривны немного опустят, чтобы сбалансировать экспорт и импорт.

Кроме того, девальвация гривны принесет в бюджет Украины больше денег.

"Этот фактор тоже влияет, и, я думаю, где-то до 41 они доведут этот курс в течение месяца-полтора", — резюмировал экономист.

Курс доллара в Украине по состоянию на 30 мая

По данным портала Минфин, в четверг, 30 мая, средний курс доллара в украинских банках составляет 40,35 грн (покупка) и 41,0 (продажа). Наличный курс — 40,90 (покупка) и 41,05 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 40,48 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, каким будет курс доллара в Украине в июне.