Нацбанк намагатиметься тримати гривню: що буде з курсом долара до кінця робочого тижня

В банках та обмінниках буде найбільш помітний розкид показників

На валютному ринку у період 29-31 травня курс долара перевищить понад 40 гривень. Нацбанк має кожного дня виходити на торги й закупати американську валюту для підтримки курсу.

Як прогнозує аналітик Олексій Козирєв, курс долара до кінця поточного робочого тижня в банках перебуватиме в межах коридору від 39,50 до 40,85 грн/дол., а в обмінниках фінкомпаній — від 39,70 до 40,85 грн/дол. А різниця між показниками продажу та купівлі коливатиметься в межах 20-35 копійок.

"НБУ змушений буде практично щодня виходити на торги з інтервенціями з продажу долара. Від його оперативності та обсягів інтервенцій багато в чому залежатиме курсовий тренд на міжбанку", — каже аналітик.

Тому на міжбанку курс долара очікується в коридорі 39,80-40,45 гривні.

Щодо готівкового ринку, то валютні коливання в обмінниках і банках між різницею курсів продажу та купівлі очікуються у 20-35 копійок. Частина мереж обмінників дотримуватиметься широкого коридору — 70 копійок-1 гривня.

Готівковий долар у банках до 1 червня перебуватиме в коридорі від 39,50 до 40,85 гривні, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 39,70 до 40,85 гривні.

Курс долара в Україні станом на 29 травня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 29 травня, середній курс долара в українських банках становить 40,30 грн (купівля) та 40,90 (продаж). Готівковий курс — 40,88 (купівля) та 41,10 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 40,39 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли і як стабілізується курс долара в Україні.