Позиції Зеленського міцнішають. Котирування на його відставку в 2025 році помітно змінилися

Росія підриває довіру до Зеленського, проте люди переконані в міцності його позиції

Ставки на те, що Володимир Зеленський залишить пост президента України до липня 2025 року, стрімко впали. Якщо в лютому 2025 року ймовірність такого сценарію оцінювали в 26%, то зараз — лише 9%.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на дані з Polymarket. Отже, позиції Зеленського наразі зміцнюються попри всі складнощі й тиск із боку країни-ворога.

У січні цьогоріч люди вважали, що шанси на відставку чинного президента становитимуть близько 17%, 1 березня — трохи вище за 25%, однак ця цифра впала до 16% вже за тиждень. Станом на 2 квітня 2025 року у 9% оцінили ймовірність звільнення українського очільника держави.

Головним гравцем, який прагне відставки Зеленського, є Росія. Кремль постійно просуває наративи про "нелегітимність" української влади, намагається роздмухати внутрішню нестабільність і навіть пропонував ідею тимчасового управління Україною під егідою ООН.

Це відповідає давній стратегії Москви — підривати довіру до демократично обраного Зеленського, створюючи хаос і невизначеність. Водночас США та Європа продовжують визнавати українського президента легітимним і підтримують Україну в боротьбі з російською агресією.

Що таке Polymarket?

Дані з Polymarket — це не прогнози експертів чи аналітиків, а реальні ставки. Люди кладуть власні гроші на ймовірність тих чи інших подій, орієнтуючись на поточні новини, політичну ситуацію та власні переконання.

Однак такі маркети не завжди відображають реальність. Найбільший ринок на платформі зараз саме про Україну, що підкреслює значний інтерес до її майбутнього та важливість цієї теми на міжнародній арені.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Москва не відмовилась від ідеї позбутися Зеленського. Російська влада продовжує тиснути на Київ, намагаючись досягти відставки українського лідера.