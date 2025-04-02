Не всім треба платити 20 000 грн для бронювання: які підприємства звільнені від цієї вимоги

Це стосується шести категорій діяльності

Щоб забронювати працівників від мобілізації, підприємства повинні відповідати ряду критеріїв. Одним із головних є вимога щодо рівня заробітної плати: вона має становити не менше 20 000 грн.

Однак є винятки, для яких цей критерій не застосовується. Хто має право бронювати працівників без дотримання зарплатного порогу, розповідають "Новини. LIVE".

Відповідно до чинного законодавства, бронювати співробітників можуть лише критично важливі підприємства. Для цього вони повинні відповідати ряду критеріїв, зокрема:

не мати податкової заборгованості;

виплачувати середню зарплату не менше 20 000 грн (2,5 мінімальної зарплати за місяць, що передує зверненню).

Проте деякі категорії підприємств звільнені від цієї вимоги, зокрема:

державні та комунальні підприємства, установи та організації;

господарські товариства, де понад 50% акцій належать державі або комунальній власності;

підприємства, що повністю належать державним або комунальним ТОВ;

оператори газорозподільних систем, які виконують критично важливі функції;

резиденти Дія.City;

юридичні особи — релігійні організації.

Скільки мають отримувати працівники таких підприємств

Більшість підприємств із цього списку підпадають під альтернативні вимоги щодо рівня зарплати. Так, державні та комунальні підприємства, а також оператори газорозподільних систем зобов’язані виплачувати заробітну плату, яка відповідає середньому рівню по регіону за IV квартал 2021 року.

Щодо юридичних осіб, що є релігійними організаціями, то для них взагалі не встановлено жодних вимог щодо мінімального рівня оплати праці.

Резиденти Дія.City також не зобов’язані виконувати вимогу щодо 20 000 грн, оскільки їхня заробітна плата визначається через фіксований Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) у розмірі 22%. Крім того, ще на етапі отримання статусу резидента такі компанії повинні відповідати певним критеріям, серед яких — середня зарплата працівників не менше 1 200 євро.

Раніше "Телеграф" писав, як отримати бронь від мобілізації з 1 квітня. Юристка назвала категорії громадян, які не можуть бути заброньованими.