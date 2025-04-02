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Зустрічався з популярною акторкою і хотів стати президентом: що відомо про нашумілого сенатора США Букера

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
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Автор
Що відомо про кар’єру та особисте життя сенатора Корі Букера Новина оновлена 02 квітня 2025, 11:14
Що відомо про кар’єру та особисте життя сенатора Корі Букера. Фото Getty Images, колаж "Телеграфу"

Свою політичну кар’єру він розпочав у 1998 році

Демократ Корі Букер встановив рекорд найдовшої промови в історії Сенату США. Протягом 25 годин і п’яти хвилин він критикував президента Дональда Трампа та його політику. Завдяки своїй промові він здобув широку популярність і привернув до себе особливу увагу.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про політичний шлях Корі Букера. Ми дізналися деякі факти про його особисте життя.

Корі Букер — що відомо про сенатора США

Американський політик від Демократичної партії Корі Букер народився 1969 року у Вашингтоні. Його батьки були активістами та виступали за громадянські права та соціальну справедливість, тому відіграли важливу роль у формуванні цінностей та переконань свого сина.

Корі навчався у місцевій середній школі, де виявив хороші лідерські якості та прагнення до навчання. Вищу освіту Букер здобув у Стенфордському університеті, потім в Університеті Оксфорда (як стипендіат Родса в Коледжі Королеви) та Школі права Єльського університету.

Корі Букер
Корі Букер розпочав політичну кар’єру у 1998 році, Фото: Getty Images

Корі Букер розпочав свою політичну кар’єру як член міської ради Ньюарка у 1998 році, а у 2002 році невдало балотувався на посаду мера. Однак через чотири роки він переміг і став наймолодшим мером в історії Ньюарка.

У 2013 Букер був обраний сенатором США від Нью-Джерсі, став одним з наймолодших сенаторів в історії країни, а також першим афроамериканцем в Сенаті після ексглави держави Барака Обами. Свою роботу Букер направив на підтримку реформи в галузі кримінального правосуддя, покращення системи охорони здоров’я, а також посилення соціальної підтримки та захисту прав меншин.

Корі Букер
Корі Букер був наймолодшим мером в історії Ньюарку, Фото: Getty Images

У 2019 році Корі виявив бажання стати президентом США та подав свою кандидатуру на участь у виборах. Але через недостатнє фінансування та недостатню підтримку виборців політик був змушений залишити перегони.

Корі Букер
Корі Букер балотувався у президенти у 2020 році, Фото: Getty Images

Що відомо про особисте життя Корі Букера

Корі Букеру зараз 55 років і він жодного разу не був одружений, дітей у політика немає. У ЗМІ навіть ходили чутки та спекуляції щодо його сексуальної орієнтації, оскільки демократ активно підтримує права ЛГБТК-спільноти та одностатеві шлюби.

Але у 2019 році стало відомо, що Корі Букер закрутив роман із відомою актрисою Розаріо Доусон. Спочатку вони приховували свої стосунки, згодом почали виходити разом на публіку. Пара познайомилася у 2018 році на політичному заході зі збору коштів, який проводив їхній спільний знайомий.

Корі Букер
Корі Букер зустрічався з актрисою Розаріо Доусон, Фото: Getty Images

Їх стосунки тривалий час тривали на відстані, тому що Розаріо була завантажена зйомками, а сенатор – справами штату Нью-Джерсі. До речі, акторка відома за такими фільмами, як "Місто гріхів", "Люди у чорному 2", "Мандалорець" та інші.

Корі Букер
Корі Букер та Розаріо були разом близько 4 років, Фото: Getty Images

Але у лютому 2022 року пара розлучилася. Що зараз в особистому житті політика — невідомо, оскільки він намагається приховувати це від громадськості.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає дружина віцепрезидента США Джеймса Ді Венса. Трамп назвав її красунею.

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