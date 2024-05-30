Долар взлетів: Нацбанк та обмінники Києва зафіксували нові показники
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Гривні не вдається укріпитися
Курс долара продовжує зростати. Це пов'язано з нестабільною ситуацією як на готівковому, так і на безготівковому ринках.
Інші валюти за добу майже не змінилися в ціні, зокрема євро. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 30 травня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 40,48 грн
Євро (EUR): 43,92 грн
Злотий (PLN): 10,30 грн
Канадський долар (CAD): 29,61 грн
Швейцарський франк (CHF): 44,35 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 40,97 грн
Євро (EUR): 44,54 грн
Злотий (PLN): 10,35 грн
Канадський долар (CAD): 29,85 грн
Швейцарський франк (CHF): 44,89 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу майже не змінився.
Купівля: 40,90 грн
Продаж: 41,05 грн
Раніше "Телеграф" писав, що буде з курсом долара до кінця робочого тижня. Нацбанк має кожного дня виходити на торги й закупати американську валюту для підтримки курсу.