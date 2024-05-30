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Долар взлетів: Нацбанк та обмінники Києва зафіксували нові показники

Автор
Кароліна Терещенко Кароліна Терещенко
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Автор
Американська валюта
Американська валюта. Фото informator.ua

Гривні не вдається укріпитися

Курс долара продовжує зростати. Це пов'язано з нестабільною ситуацією як на готівковому, так і на безготівковому ринках.

Інші валюти за добу майже не змінилися в ціні, зокрема євро. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 30 травня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 40,48 грн

Євро (EUR): 43,92 грн

Злотий (PLN): 10,30 грн

Канадський долар (CAD): 29,61 грн

Швейцарський франк (CHF): 44,35 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 40,97 грн

Євро (EUR): 44,54 грн

Злотий (PLN): 10,35 грн

Канадський долар (CAD): 29,85 грн

Швейцарський франк (CHF): 44,89 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу майже не змінився.

Купівля: 40,90 грн

Продаж: 41,05 грн

Раніше "Телеграф" писав, що буде з курсом долара до кінця робочого тижня. Нацбанк має кожного дня виходити на торги й закупати американську валюту для підтримки курсу.

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#Новини Києва #Курс долара #Курс євро #Курс валют у Києві