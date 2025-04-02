Виявилася однією з найуспішніших угод в історії. Що США отримали від придбання Аляски у Росії

Найбільший штат Америки приховує неймовірні географічні та культурні особливості

Аляска, найбільший штат США, часто постає не зовсім правильно в масовій свідомості. Подібно до того, як Гренландія здається більшою, ніж є насправді, через картографічні проєкції, Аляска теж має свої особливості сприйняття.

Аляску відкрили європейці в 1732 році під час першої Камчатської експедиції росіян Михайла Гвоздєва та Івана Федорова. Російська колонізація почалася в 1795 році, коли була закладена майбутня столиця Руської Америки — Ситка.

У 1867 році Росія продала Аляску США за 7,2 млн дол., що сьогодні еквівалентно близько 125 млн дол. Ця покупка спочатку не викликала великого ентузіазму в США, але після відкриття золотих покладів у 1890-х роках вона була визнана одним з найбільших досягнень адміністрації президента Ендрю Джонсона.

Розміри та масштаби

Аляска вражає своїми розмірами. Її площа становить понад 1,7 мільйона квадратних кілометрів. На її території могли б розміститися декілька європейських країн, таких як Франція, Іспанія, Португалія та Італія. Це робить Аляску значно більшою за будь-який інший штат США.

Природні багатства

Велика частина Аляски вкрита горами, лісами та тундрою. Тут розташовані численні національні парки та заповідники, які охороняють унікальну природу. Багато міст на Алясці доступні лише повітрям або морем через відсутність доріг та складну місцевість.

Аляска багата на корисні копалини, зокрема нафту та газ, що робить її важливим економічним регіоном для США. Найбільше родовище нафти Америки, Прадхо-бей, було відкрито в 1968 році, а в 1977 році був побудований Трансаляскінський нафтогін. Водночас плани видобутку нафти в Арктичному національному заповіднику викликають занепокоєння серед екологів через загрозу унікальній екосистемі та вплив на клімат.

Населення та культура

Населення Аляски становить трохи більш як 730 тисяч осіб. Корінні народи Аляски мають багату культуру та традиції, які тісно пов'язані з природою. Вони відіграють важливу роль у збереженні культурної спадщини регіону. На Алясці говорять на 22 мовах, серед яких мови ескімосів, індіанців та алеутів.

Клімат

Клімат Аляски варіюється від арктичного на півночі до помірного на півдні. Зима тут тривала та сувора, а літо коротке та прохолодне. Попри це Аляска приваблює туристів з усього світу своєю дикою природою та унікальними можливостями для активного відпочинку.

Найнижча температура, коли-небудь зареєстрована на Алясці, становила мінус 62 градуси Цельсія. Тут навіть мешкає вид жаб, який замерзає на зиму і розмерзається навесні, продовжуючи жити як ні в чому не було.

У 1912 році на Алясці відбулося сильне виверження вулкана, яке створило "Долину тисячі димів". Ця територія охолола повністю лише через декілька десятків років. Найвище у світі цунамі було зареєстровано також на Алясці в 1958 році, коли льодовик впав в озеро, спричинивши хвилю заввишки понад пів кілометра.

І, мабуть, найцікавіше – на Алясці будь-хто може займатися пошуками золота. Але успіху досягав лише один з 200 старателів. А найбільші прибутки отримували ті, хто продавав їм обладнання та харчі.

Отже, Аляска – це земля контрастів, де велич природи поєднується з суворими умовами життя. І вона продовжує вражати як унікальний регіон із багатою історією та культурою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як їздові собаки врятували містечко на Алясці від дифтерії. Героїчний подвиг отримав широкий розголос.