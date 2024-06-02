З 1 червня частина пенсіонерів отримає підвищені виплати: кого це стосується

Держава збільшує пенсії для однієї категорії

Поки у деяких пенсіонерів виплати "заморозились" і не будуть збільшуватись, одній категорії держава їх збільшує. Пенсії стануть більшими вже з 1 червня 2024 року.

Ця зміна стосується пенсіонерів, які працюють, і які станом на 1 березня поточного року мають мінімум 24 місяці страхового стажу. Про це повідомляє Пенсійний фонд України на офіційному сайті.

З 1 червня виростуть виплати для пенсіонерів, які працюють

У повідомленні зазначено, що відомості про сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ) за перший квартал поточного року були отримані лише у травні. Саме тому перерахунок провели у цьому місяці.

"Оскільки до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відомості про сплату єдиного внеску за I квартал 2024 року надійшли у травні, перерахунок працюючим пенсіонерам проведено саме у травні", ― пише пресслужба Пенсійного фонду.

У червні пенсіонери отримають збільшену виплату. Щобільше, їм перерахують надбавку за березень та квітень. Щоб отримати ці кошти не треба подавати заяву, все буде зроблено автоматично.

Зазначимо, що у Міністерстві соціальної політики закликали українців працювати довше та не розраховувати на пенсію, а накопичувати гроші на старість. Через демографічні проблеми виплати будуть незначними.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що змінилось для українців з 1 червня. Деякі з них є вкрай неприємними для певних категорій населення.