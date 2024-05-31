"Обмежено придатних" чекає ВЛК, а тарифи та пенсії можуть зрости, – що зміниться в Україні з 1 червня

Деякі зміни виявляться дуже неприємними

"Телеграф" розібрався, яких змін варто чекати українцям з 1 червня і як виявилося, серед них будуть як приємні, так і не дуже. Наприклад, деякі пенсіонери зможуть розраховувати на збільшення до 1000 гривень.

Потрібно буде пройти військово-лікувальну комісію

З 18 травня, коли набрав чинності закон про мобілізацію, у житті українських чоловіків та військовозобов’язаних жінок відбулася маса змін. Докладніше про це можна прочитати тут. Але є й такі нововведення, які набудуть чинності з 1 червня.

Так, з першого літнього місяця розпочнеться відлік 9 місяців, протягом яких військовозобов’язані українці та ті що мають статус "обмежено придатний", мають пройти перекомісію. Це необхідно зробити з 1 червня 2024 року по 4 лютого 2025-го. Про це говорить Закон про забезпечення прав військових на соціальний захист.

За підсумками ВЛК буде отримано один із п’яти статусів – від повністю непридатних зі зняттям з обліку до придатних для служби в бойових частинах.

Тарифи на комунальні послуги подекуди зростуть

З 1 червня в Україні продовжать діяти старі тарифи на комунальні послуги на газ та електроенергію – вони поки що не зростуть. Так, за природний газ та опалення українці сплачуватимуть колишню ціну до закінчення терміну дії військового стану та ще 6 місяців після нього. За світло доведеться платити 2,64 грн за 1 кВт/год, але в той же час у Міненерго вже встигли заявити, що тариф зростатиме, але обіцяють зробити його "посильним" для населення.

Водночас з 1 червня у низці українських міст зросте тариф на централізоване водопостачання. Так, в Ізмаїлі (Одеська обл.) із 1 червня централізоване водопостачання подорожчає на 9,5 грн – до 28,1 грн/куб. Тариф на централізоване водовідведення збільшиться з 21 до 33,80 грн/куб.

Проте загалом тарифи на воду для населення поки що зростуть лише в деяких невеликих містах. Щоправда, у Києві водопостачання та водовідведення подорожчає на 50% для деяких категорій споживачів, які не є побутовими.

Час іти за субсидією

Якщо навіть нинішні тарифи на комунальні послуги для вас надто високі, ви можете звернутися за призначенням субсидії на неопалювальний період з 1 травня по 30 вересня. При цьому сума буде меншою ніж у період, що опалюється, але дозволить заощадити сімейний бюджет.

"Якщо людина до нас звернеться у травні-червні, то ми призначатимемо субсидію з початку неопалюваного сезону. Якщо людина звернеться до нас уже у серпні чи вересні, то тут вже буде призначення з місяця подання заяви", — розповіла заступник начальника Головного управління ПФУ в Одесі Наталія Вечканова.

Пенсія у працюючих пенсіонерів зросте

При цьому добре почнеться літо для працюючих пенсіонерів — буде перераховано виплату для тих, хто вже після виходу на пенсію пропрацював не менше 24 місяців. Якщо у пенсіонера 35 років стажу, то для нього нараховуватиметься щомісячна надбавка у розмірі 333 гривні.

При цьому у червні будуть виплачені додаткові кошти за квітень та травень, адже перерахунок відбудеться із запізненням. Тому пенсія наступного місяця збільшиться на 1000 гривень, а далі виплачуватиметься по 6175,1 грн.

До речі, почнеться червень із не зовсім літньої погоди – хоча загалом обіцяють до 29 градусів тепла вдень та до 17 градусів уночі, при цьому очікуються грозові дощі. Причому 2 червня місцями з градом та шквалами.