С 1 июня часть пенсионеров получит повышенные выплаты: кого это касается

Государство увеличивает пенсии для одной категории

Пока у некоторых пенсионеров выплаты "заморозились" и не будут увеличиваться, одной категории государство их увеличивает. Пенсии станут больше уже с 1 июня 2024 года.

Это изменение касается работающих пенсионеров и по состоянию на 1 марта текущего года имеющих минимум 24 месяца страхового стажа. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины на официальном сайте.

С 1 июня вырастут выплаты для работающих пенсионеров

В сообщении говорится, что сведения об уплате единого социального взноса (ЕСВ) за первый квартал текущего года были получены только в мае. Именно поэтому перерасчет был произведен в этом месяце.

"Поскольку в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 года поступили в мае, перерасчет работающим пенсионерам произведен именно в мае", ― пишет пресс-служба Пенсионного фонда.

В июне пенсионеры получат увеличившуюся выплату. Более того, им перечислят надбавку за март и апрель. Чтобы получить эти средства, не нужно подавать заявление, все будет сделано автоматически.

Отметим, что в Министерстве социальной политики призвали украинцев работать дольше и не рассчитывать на пенсию, а копить деньги на старость. Из-за демографических проблем выплаты будут незначительными.

Ранее "Телеграф" сообщал, что изменилось для украинцев с 1 июня. Некоторые из них крайне неприятные для определенных категорий населения.