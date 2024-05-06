Майже 16 тис грн на відпочинок для дитини: які 2 категорії сімей отримають цю виплату

Гроші здійсняться на окрему банківську картку

Батьки в Україні мають право на певні виплати та допомоги. Одна з таких реалізовується з метою оздоровлення дитини віком від 6 до 18 років і її розмір складає майже 16 тисяч гривень.

Як пояснюють у Національній соціальній сервісній службі України, на таку виплату розраховують малозабезпечені сім'ї зі статусом ВПО, які мають дітей з інвалідністю чи дитину, що з багатодітної родини віком від 7 до 18 років. Гроші треба використати на придбання путівки на оздоровлення чи відпочинок.

Заявникам треба отримати карту зі спеціальним режимом використання, на яку буде нараховано кошти в сумі 5 прожиткових мінімумів для дітей віком від 6 до 18 років.

Ці кошти батьки чи особи, що їх замінюють, мають витратити на купівлю путівки на оздоровлення чи відпочинок дитини в одному зі закладів оздоровлення на території:

Вінницької області;

Волинської області;

Закарпатської області;

Івано-Франківської області;

Львівської області;

Рівненської області;

Тернопільської області;

Чернівецької області;

Хмельницької області;

міста Києва.

Заклади в цих регіонах мають знаходитись у Державному реєстрі майнових об'єктів оздоровлення та відпочинку дітей.

"Метою експериментального проєкту, який реалізується шляхом коштів державного бюджету, є надання дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, послуг з оздоровлення та відпочинку за принципом "гроші ходять за дитиною"", — резюмували у службі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки триває декретна відпустка та який розмір виплати.