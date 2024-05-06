Майже 16 тис грн на відпочинок для дитини: які 2 категорії сімей отримають цю виплату
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Гроші здійсняться на окрему банківську картку
Батьки в Україні мають право на певні виплати та допомоги. Одна з таких реалізовується з метою оздоровлення дитини віком від 6 до 18 років і її розмір складає майже 16 тисяч гривень.
Як пояснюють у Національній соціальній сервісній службі України, на таку виплату розраховують малозабезпечені сім'ї зі статусом ВПО, які мають дітей з інвалідністю чи дитину, що з багатодітної родини віком від 7 до 18 років. Гроші треба використати на придбання путівки на оздоровлення чи відпочинок.
Заявникам треба отримати карту зі спеціальним режимом використання, на яку буде нараховано кошти в сумі 5 прожиткових мінімумів для дітей віком від 6 до 18 років.
Ці кошти батьки чи особи, що їх замінюють, мають витратити на купівлю путівки на оздоровлення чи відпочинок дитини в одному зі закладів оздоровлення на території:
- Вінницької області;
- Волинської області;
- Закарпатської області;
- Івано-Франківської області;
- Львівської області;
- Рівненської області;
- Тернопільської області;
- Чернівецької області;
- Хмельницької області;
- міста Києва.
Заклади в цих регіонах мають знаходитись у Державному реєстрі майнових об'єктів оздоровлення та відпочинку дітей.
"Метою експериментального проєкту, який реалізується шляхом коштів державного бюджету, є надання дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, послуг з оздоровлення та відпочинку за принципом "гроші ходять за дитиною"", — резюмували у службі.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки триває декретна відпустка та який розмір виплати.